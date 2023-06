Giovanissima in questa foto ma oggi ha 73 anni ed è ancora bellissima: l’avete riconosciuta?

Ci sono personaggi che anche se passa il tempo mantengono inalterata la loro bellezza e carisma. Guardate attentamente questa foto proveniente dal passato di una persona molto famosa che ancora oggi fa perdere la testa per la sua bellezza.

Fonte: web

Avete capito di chi stiamo parlando? Si tratta di Corinne Cléry. Non è chiaro a quando risalga questo scatto ma di certo si vede una Corinne molto giovane e bellissima. Nata a Parigi, ha fatto il suo esordio nel mondo dello spettacolo nel 1967 con il film Les Poneyttes. Da allora ha preso parte a diverse pellicole di successo come Agente 007 – Moonraker – Operazione spazio. Con questa pellicola si fa conoscere in Italia dove ottiene un grande successo lavorando con registi del calibro di Sergio Corbucci, Salvatore Samperi, Pasquale Festa Campanile, Carlo Vanzina, Carlo Lizzani, Giorgio Capitani e Lucio Fulci.

Stabilitesi in Italia da anni, Corinne oltre ad essere ospite in numerose trasmissioni ha preso anche parte a diversi reality show. L’abbiamo vista nella seconda edizione di Pechino Express, nella seconda del Grande Fratello Vip Italia e, più recentemente, nella diciassettesima dell’Isola dei Famosi.

Proprio nell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi appena conclusa, Corinne ha svelato un dramma che sta vivendo e riguarda il rapporto con il figlio Alexandre avuto dal matrimonio con il produttore cinematografico Hubert Wayaffe. I due da anni avrebbero chiuso ogni rapporto.

“L’ho cresciuto con amore come tutte le mamme ma non è andata come credevo e negli ultimi anni ho dovuto prendere una decisione drastica: rompere tutti i rapporti. Ma per arrivare ad una decisione tale devi combattere tante battaglie, ho smesso di amare chi non mi amava e sono guarita. Per una persona che non ti ama sei sempre sbagliata, non ne potevo più e allora mi sono ritirata.” – disse in diretta tra le lacrime.