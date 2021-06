Una bomba mediatica è stata appena lanciata da Giovanni Ciacci e sta facendo il giro di Twitter. Il celebre costumista, con la sua rivelazione, ha lasciato tutti senza parole. Cosa ha dichiarato? Ciacci ha assicurato di essere pronto ad abbandonare la tv una volta per tutte. Una dichiarazione sensazionale, dato che Giovanni è una presenza fissa nel piccolo schermo da decenni ormai.

Questa bomba, in ogni caso, ha sollevato un chiacchiericcio non indifferente ed ha tirato anche i commenti di alcuni volti in del momento. In particolare, questa presa di posizione è commentata dal vincitore della scorsa edizione del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi e del noto blogger Davide Maggio.

Entrambi, sui loro profili social, hanno fatto del sarcasmo sulle dichiarazioni di Giovanni. Ma andiamo a vedere nel dettaglio che cosa hanno scritto questi tre personaggi. Le parole di Giovanni Ciacci sono state pronunciate nel corso di un’intervista nell’ultima puntata di Ogni Mattina. Queste le straordinarie dichiarazioni: “Oggi lascio la televisione. Mi sono rotto. È arrivato il momento dopo 10 anni. Ho dato tutto quello che dovevo dare. Da stasera stacco Instagram, Facebook, Twitter, non mi vedrete mai più in televisione”.

Zorzi, ormai famoso per i suoi commenti sempre pungenti, ha pubblicato sui suoi profili social l’immagine di una donna completamente vestita di nero. Come didascalia, le seguenti parole, dal tono sicuramente sarcastico: “Pensavo dopo questa notizia di uscire così”. E ancora: “Ti prego ripensaci, sei in tempo, fallo per noi, dai un ultimo annetto. Ragazzi non è un’esercitazione. Ciacci molla la tv. Giuro, cioè Giovanni Ciacci se ne va, non lo vedremo più. Vi rendete conto? È un vero peccato che lasci la tv, sono vestito di nero oggi perché in effetti è un colpo basso”.

Infine, Zorzi arrivo alto un appello addirittura al presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi, chiedendogli di intervenire in qualche modo contro questa terribile tragedia. Davide, invece, ha deciso di tagliare corto sul sarcasmo, limitandosi ad un cristallino: “Ciacci ha talmente detto addio alla tv che ha appena fatto il provino per il GF VIP”.