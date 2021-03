Bambina risulta positiva al Coronavirus, senza aver fatto il tampone

A Milano una bambina positiva al coronavirus fa notizia. Per sua fortuna non sta male e non ha assolutamente niente. Anzi, con tutta probabilità non ha nemmeno il virus. La sua famiglia ha ricevuto a casa la lettera che indicava la sua positività, ma in realtà lei non si è mai sottoposta a un tampone. Un errore madornale di compilazione dei moduli?

Fonte Pixabay

Un giorno Massimo Zunino e la sua famiglia ricevono un messaggio che li ha lasciati interdetti. La figlia era risultata positiva al coronavirus. La bambina di soli 10 anni aveva eseguito un tampone che, purtroppo, ha dato esito positivo.

Peccato che la piccola non si sia mai sottoposta a nessun tampone. Eppure a casa sua era arrivata la comunicazione ufficiale della positività. La famiglia pensava di cavarsela con una telefonata, ma ormai il protocollo aveva preso il via diventando per loro un incubo.

Massimo Zunino ha chiamato subito la Regione, non riuscendo a sentire nessuno. Così l’Asl nel frattempo ha messo in isolamento tutta la famiglia, per un tampone positivo che però era evidente non appartenesse alla bambina.

Alla fine la famiglia ha confermato la sua ipotesi iniziale. Un caso di omonimia ha gettato tutti quanti nell’incubo, perché nel frattempo non sono potuti uscire di casa per andare a scuola, al lavoro o a fare la spesa, dal momento che la famiglia risultava in quarantena.

Fonte Pixabay

Bambina positiva al coronavirus per un caso di omonimia

Uno sbaglio ha posto in quarantena preventiva tutta la famiglia, ma anche la classe frequentata dalla piccola. Fino a quando non è stata revocato l’isolamento fiduciario, tutti a casa, per l’errore di qualcuno che non ha fatto attenzione.

Fonte Pixabay

Per un brutto pasticciaccio e per la burocrazia italiana, questa famiglia ha vissuto in isolamento per giorni. Sperando che si possa presto risolvere la situazione.