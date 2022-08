Giovanni Ciacci, la rivelazione dell’hairstylist, ecco quando ha scoperto di essere sieropositivo

In questi ultimi giorni il nome di Giovanni Ciacci sta occupando le principali pagine di cronaca rosa. L’hairstylist più famoso del piccolo schermo ha infatti svelato di essere il primo concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip. Oltre a ciò, Ciacci ha rivelato anche la sua sieropositività. Nelle ultime ore Alfonso Signorini ha svelato alcuni dettagli su questa vicenda.

Anche quest’anno Alfonso Signorini sarà al timone della nuova edizione del Grande Fratello Vip, in onda da settembre su Canale 5. Il diretto di ‘Chi’ si è lasciato andare ad alcune confessioni riguardo la partecipazione di Giovanni Ciacci nella casa più spiata d’Italia.

Secondo le indiscrezioni pare che chi è sieropositivo non può accedere a reality come il Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini, però, ha svelato che Ciacci avrebbe scoperto di avere questo tipo di problema solamente in tempi recenti. Queste sono state le parole del direttore di ‘Chi’ a riguardo:

Giovanni Ciacci io lo volevo già l’anno scorso. Ma era risultato positivo all’HIV, e per il vecchio regolamento di tutti i reality, se sei sieropositivo non puoi partecipare. Non che fosse una novità, non sai quanti attori, sportivi, manager lo sono; ma si è sempre preferito silenziare la cosa. Onore a Ciacci, al suo coming out.

E, continuando, Alfonso Signorini ha affermato:

Quel divieto in tv era comprensibile negli anni 80 quando di AIDS si moriva sempre. Ma, da dieci anni, con le cure antiretrovirali il malato sopravvive, vive come una persona normale. Sicché ne ho fatto una battaglia di principio.

Non ci resta che aspettare settembre per vedere Giovanni Ciacci all’interno della casa più spiata d’Italia. Ricordiamo che l’hairstylist, nel 2021, è risultato positivo al coronavirus che gli ha provocato non pochi problemi di salute. Proprio per questo motivo, infatti, Giovanni Ciacci non ha potuto partecipare all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, essendo stato scartato.