GF Vip, la rivelazione di Giovanni Ciacci: “Sono sieropositivo”

Manca poco all’inizio della settima edizione del Grande Fratello Vip e sono molti i gossip che stanno trapelando in questi ultimi giorni. Il padrone di casa Alfonso Signorini ha svelato che Giovanni Ciacci è il primo concorrente ufficiale di questa nuova edizione del reality. In un’intervista rilasciata al giornale diretto proprio da Alfonso Signorini, l’hairstylist ha confessato di essere sieropositivo.

Mi hanno raccontato che è andata da un direttore di rete della sua azienda a dirgli di non farmi lavorare ero malato. Lì per lì mi sono sentito tradito, umiliato, poi mi sono detto ‘Sai che c’è? Ti mostrerò che posso lavorare a faccia scoperta e coglierò l’occasione di poter raggiungere tante persone che mi seguono in tv per raccontare cosa significa oggi essere sieropositivo.