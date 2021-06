Recentemente un’amicizia particolare sta destando l’attenzione delle cronache rosa. Recentemente, infatti, Giovanni Ciacci sembra aver stretto un legame molto profondo con Mariano Catanzaro. Quest’ultimo sarà ricordato dai più per la sua partecipazione a UeD come tronista. Recentemente si era tornati a parlare di lui per via di alcune dichiarazioni shock su un volto molto in voga attualmente nel piccolo schermo.

Queste erano state le parole di Mariano: “Mi piace Tommaso Zorzi, sono attratto da lui e ci sentiamo da un po’”. Ovviamente, a stretto giro di posta era arrivata una sorta di rettifica da parte di Catanzaro, che aveva parlato piuttosto di una amicizia speciale. Gli avvenimenti attuali sembrano un déjà vu, dato che di recente sembra essere successo lo stesso con Ciacci.

In un’intervista al settimanale Nuovo, Mariano ha fatto delle dichiarazioni su Giovanni che hanno lasciato tutti a bocca aperta. Ecco le parole dell’ex tronista: “Ci siamo incontrati una sera a cena grazie ad amici in comune, definirei il nostro rapporto un’amicizia speciale, un qualcosa che fa stare bene due persone e può assumere molteplici forme. Di Giovanni mi ha colpito il fatto che abbia la mia stessa passione per il mare. Lui per me è come un arcobaleno, è come se fosse un bel libro che, leggendolo, incuriosisce sempre di più”.

E ancora: “Lo definirei un gigante buono, dotato di una sensibilità straordinaria. Come si evolverà il nostro rapporto? Non so rispondere sul futuro. Quello che so però è che non rinuncio ad abbracciare una persona in pubblico per paura di essere etichettato. Qualsiasi cosa mi faccia stare bene io la definisco amore“.

Mariano apprezzerebbe molto una partecipazione ad un reality con questa sua nuova fiamma, e dichiara: “Sarebbe divertente fare Pechino Express con Giovanni Ciacci perché ogni volta che siamo insieme noi ridiamo tantissimo, è impossibile non volergli bene. Mi piacerebbe partecipare ad un reality show come il Grande Fratello Vip o L’Isola dei Famosi“.