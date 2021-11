Sai chi è Giovannino di Tu sì que vales? È quel personaggio che mette in scena nel programma televisivo tutta una serie di sketch per disturbare l’attrice Sabrina Ferilli. Le loro performance piacciono durante lo show e diventano virali anche fuori, sui social network. Ma chi si nasconde dietro quella maschera e quel lungo mantello rosso dal quale partono scintille e momenti di panico tra i giudici?

Dietro al personaggio di Giovannino, uno dei protagonisti più amati di questa nuova edizione del programma televisivo, c’è Giovanni Iovino, attore e cabarettista, che da inizio stagione veste i panni del più amato disturbatore televisivo nello show Tu sì que vales.

Giovanni Iovino è un attore di 26 anni originario di Napoli. Per più di 5 anni ha lavorato come animatore in diversi villaggi turistici, prima di iniziare a lavorare nel mondo del cinema. Ha anche partecipato ad alcune pubblicità e fa parte della terza stagione della serie tv di Gomorra.

Giovanni Iovino ha anche recitato in diversi importanti film per il cinema. Ad esempio lo possiamo vedere in Napoli velata di Ferzan Ozpetek e in Pinocchio, il film di Matteo Garrone, del 2019 nei panni della maschera di Pulcinella e del coniglio. Fa anche parte della compagnia teatrale di Nola “Pipariello” di Antonio Esposito insieme al fratello Andrea Iovino.

Giovannino di Tu sì que vales e il successo in televisione nel programma televisivo

Dopo il successo a Tu sì que vales, anche i profili social di Giovanni Iovino sono stati presi d’assalto, anche perché è davvero molto attivo condividendo tanto sul suo profilo Instagram @giovanni_is_giovannino e sul suo profilo Tik Tok @jonnytokk.

Sui social pubblica anche gli sketch di Giovannino alle prese con Sabrina Ferilli, che adora disturbare durante il programma televisivo con i suoi scherzi malefici. Sicuramente potremmo vederlo ancora anche nelle prossime edizioni dello show.