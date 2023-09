Giselda Torresan, spuntano nuovi retroscena: la segnalazione choc

Giselda Torresan finisce al centro delle polemiche per via di una segnalazione shock

Nel corso delle ultime ore sono spuntati inediti retroscena su Giselda Torresan. Una delle protagoniste più amate della nuova edizione del Grande Fratello è finita al centro di numerose polemiche per via di una segnalazione emersa in rete. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Senza alcun ombra di dubbio, Giselda Torresan è una delle protagoniste più chiacchierate e popolari della nuova edizione del Grande Fratello. Nel corso della prima puntata, la gieffina si è presentata al pubblico come operaia affermando che, fino a pochi giorni prima di entrare nella casa più spiata d’Italia, ha indossato la divisa da lavoro.

Tuttavia, la realtà sembra essere un’altra. Pertanto, secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, la donna avrebbe presentato le sue dimissioni al lavoro prima di partecipare al reality condotto da Alfonso Signorini. La notizia in questione deriva da una fonte molto vicina alla concorrente:

Ti confermo tutto. Sono in ospedale ricoverata con una sua amica e mi ha detto queste cose lunedì prima della puntata. E non solo, oltre ad essersi licenziata perché vuole fare la guida alpina, mi ha detto che non è vero che si trovava bene in fabbrica, anzi era continuamente bullizzata con gesti e frasi, mai fisicamente ovviamente, da tutti i suoi colleghi.

Non è tutto. Un’altra inedita segnalazione è giunta in privato a Denianira Marzano la quale ha pubblicato il messaggio sulle su Instagram Stories. Queste sono le parole che si leggono nella nota:

Ciao Deianira, io conosco Giselda molto bene e l’ho sentita anche poco prima che entrasse al Grande Fratello. Ti assicuro che come parla lì, con quel tono, non è la sua voce. Non capisco proprio perché abbia cambiato il tono di voce, è completamente diversa. Anche mia mamma l’ha detto perché mi sono confrontata con lei facendole sentire un vocale.

Attualmente non siamo a conoscenza dell’attendibilità di tale notizia ma una cosa è certa: Giselda Torresan è finita al centro di un vero e proprio scalpore mediatico. In ogni modo, i telespettatori si dividono in due parti: c’è chi ha apprezzato molto il suo comportamento umile e chi invece reputa che tale atteggiamento sia frutto della costruzione di un personaggio.