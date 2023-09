Grande Fratello, Alfonso Signorini rimprovera i concorrenti in diretta: il motivo

Venerdì 15 settembre è andata in onda la seconda puntata del Grande Fratello. Il padrone di casa Alfonso Signorini ha accolto nella casa più spiata d’Italia nuovi concorrenti e nei prossimi giorni ne vedremo senza ombra di dubbio delle belle. Durante la diretta, però, il conduttore ha riservato un piccolo rimprovero per gli inquilini: scopriamo insieme il motivo.

Alfonso Signorini ha rimproverato in diretta i concorrenti di questa nuova edizione del Grande Fratello. In seguito a quanto successo nella scorsa edizione, i vertici Mediaset hanno deciso di ridimensionare il programma, allontanando quel trash che ha caratterizzato le scorse edizioni.

Proprio per questo motivo, nella puntata andata in onda venerdì 15 settembre, Alfonso Signorini ha riservato per i concorrenti un piccolo rimprovero. Queste sono state le parole che il conduttore e il giornalista ha rivolto agli inquilini:

La parola chiave quest’anno è il rispetto. Rispetto tra di voi e tra di noi e il pubblico. Qualche volta in questi giorni questo rispetto è venuto meno. Mi raccomando, sapete quanto ci teniamo.

Grande Fratello, gaffe durante l’ingresso di Fiordaliso:

La seconda puntata del Grande Fratello ha poi visto l’ingresso di nuovi concorrenti. Tra i nuovi inquilini che hanno varcato la soglia della porta rossa, non è di certo passato inosservato l’ingresso di Fiordaliso. Il conduttore e gli autori hanno pensato di accogliere la nuova concorrente cantando uno dei suoi brani più famosi, ‘Non voglio mica la luna’, ma durante questo momento i telespettatori hanno notato due dettagli che non sono di certo passati inosservati.

Fiordaliso si è presentata con il microfono ed ha fatto finta di cantare, ma il brano mandato dalla regia era palesemente in playback. Oltre a ciò, molti hanno poi notato che molti concorrenti non conoscevano bene la canzone, fatta eccezione per il ritornello. Per questo motivo molti utenti hanno considerato la situazione clamorosa e imbarazzante.