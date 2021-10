L'illusionista conferma in puntata di esser stato in passato con uomini

Alcuni giorni fa Giucas Casella nella casa del Grande Fratello Vip si è lasciato andare ad una confessione spiazzante. L’illusionista ha ammesso in passato di esser stato anche con alcuni uomini (“Sono stato anche con un uomo, è successo, sì” – ha detto).

Fonte: Mediaset

Ieri sera in puntata Alfonso Signorini è ritornato sulla vicenda parlandone con il diretto interessato. Lo ha chiamato in disparte e fatto notare la sua rivelazione fatta nella casa. Lui con molta tranquillità ha confermato tutto parlando di esperienze passate che non hanno lasciato strascichi nel presente.

Fonte: Mediaset

“Io dico sempre la verità, sono sempre diretto” – ha detto Giucas Casella confessando di aver vissuto delle esperienze con gli uomini. “Confermo tutto: l’amore è libertà. Meno male che tutto adesso è cambiato. Nessuna storia importante, solo esperienze da quando ero in collegio oppure quando facevo il facchino a Milano. Incontri occasionali che non hanno lasciato retrogusto amaro”.

Poi parla delle sue donne: “Oggi sono 40 anni che sto con Valeria, poi ho conosciuto a Roma Carol, la mamma di mio figlio. E’ venuto un periodo a Roma, le ho detto vieni a casa ed è successo quello che è successo e dopo nove mesi mi dice ‘sono incinta’ ed è nato James”.

Fonte: Mediaset

Katia Ricciarelli grande amica di Giucas ha commentato così la confessione: “Come l’hai detta mi ha divertita, ma non so se è normale, io non sono mai stata con una donna”. Poi divertita ha detto a Giucas: “È per questo che non mi hai mai fatto la corte?”. Ma l’illusionista ha risposto facendo intendere che in passato c’è stato qualcosa tra i due. “Ma te l’ho fatta sempre io la corte, non è vero. Che dobbiamo dire quella notte li? No…”. Ma Katia pare non voler rivelare nulla: “Io se ho fatto qualcosa con lui me lo sono dimenticata”. E allora giustamente Casella chiede: “Ti ho ipnotizzata?”. Poi ci pensa Signorini a fermare il siparietto.

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: