Giucas Casella, cosa fa oggi dopo il GF Vip

Giucas Casella è stato uno dei protagonisti della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Il famoso illusionista fece ridere molto per le sue battute e la sua personalità scoppiettante.

Il suo percorso nella casa di Cinecittà durò tanto, forse quanto nemmeno lui si aspettasse. Giucas è rimasto in casa per ben 180 giorni classificandosi poi sesto nella classifica finale e per molti è lui il vincitore morale di quella edizione del reality.

Fonte: web

Alcuni siparietti avvenuti in casa sono stat davvero memorabili come ad esempio quando scambiò Maria Monsè per Adriana Volpe che era l’opinionista in studio.

Giucas vanta una lunga carriera nel mondo dello spettacolo. Classe 1949, ha legato la sua popolarità a programmi di successo come Domenica In, Il processo del lunedì, Quelli che il calcio. La sua dote principale è sempre stata quelle dell’illusionista e anche nella casa del GF ha dato esempio di alcune performance, anche se non tutti andarono in porto con positività.

Giucas è sempre stato un vulcano di simpatia e voglia di fare. Terminata la sua esperienza nella casa le sue uscite pubbliche si sono ridotte. Ultimamente lo abbiamo visto al matrimonio di Francesca Cipriani dove, complice l’assenza dell’ultimo momento di Alfonso Signorini, si è ritrovato anche a fare da testimone alla coppia.

Ultimamente Giucas ha postato sui social un video dove si vede una sua nuova passione che nessuno si aspettava. L’illusionista è intento a suonare il pianoforte e quella clip ha sorpreso i followers che non conoscevano questa sua dote artistica. Difatti sono arrivati tanti commenti positivi da parte dei suoi fan. C’è chi ha scritto: “Giuchino sei meraviglioso“, sostenuto da qualcun altro che ha continuato: “Giucas Forever!“.

Insomma una piacevole sorpresa per i fan abituati a vedere Giucas in performance di illusionismo come il famoso numero della gallina.