GF Vip, Francesca Cipriani fa alcune rivelazioni riguardo il cast del reality

Qualche giorno fa Francesca Cipriani è stata ospite di Casa Chi. Qui l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha espresso la sua opinione in merito al cast della nuova edizione del reality. Nel dettaglio, la showgirl ha criticato il comportamento di alcuni Vipponi. Scopriamo insieme che cosa ha dichiarato la neosposa.

Ospite di Casa Chi, Francesca Cipriani si è messa a nudo raccontando la sua esperienza vissuta lo scorso anno nella casa più spiata d’Italia. Insieme al marito Alessandro Rossi, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha parlato del cast di questa nuova edizione del reality. La Vippona ha rivolto critiche ad alcuni concorrenti.

Il primo a parlare dei Vipponi di Alfonso Signorini è stato il marito di Francesca Cipriani, Alessandro Rossi, che ha dichiarato:

Innanzitutto, se posso dare un consiglio a Edoardo: questa storia è vera? Secondo punto: se tu vedi entrare il ragazzo di Antonella che ha dei canoni fisici completamente diversi, già lì mi farei una domanda. Seconda cosa: finito il reality, ti amerà come prima? Se posso dire mi piace molto Patrizia Rossetti, mi sembra molto genuina e spontanea, non costruita. Uno che porterei via subito è Antonino Spinalbese, perché fa troppo lo sborone. Non è che se sei stato con Belen Rodriguez, devi andare a dire ‘voglio una Ferrari e non un Porsche‘ ad Oriana. Ma chi sei? Non sei nessuno.