La puntata di ieri sera del GF VIP è stata carica di colpi di scena. I telespettatori sono rimasti incollati al televisore tra le varie vicende che via via prendevano vita. Al televoto dell’ultima puntata del reality Giucas Casella perde contro Davide Silvestri.

L’illusionista è in studio e stringe tra le mani il biglietto che decreterà la sua eliminazione definitiva, o il fatidico biglietto di ritorno. Il gieffino apre la custodia e quando estrae il biglietto la sua reazione non lascia spazio a dubbi.

Esulta, canta, si rotola a terra, ringrazia la fortuna che lo ha sostenuto. Giucas Casella ha il biglietto di ritorno. Fa così il suo rientro nella casa di Cinecittà a pieno diritto. Ma Alfonso Signorini prepara una sorpresa per lui.

Fonte studio GF Vip

Il mago varca per la seconda volta nella serata la porta rossa cantando: “E sono ancora qua…eh già…”. Ma nella casa il Vippone non trova nessuno. Sono tutti scomparsi. Tutti i concorrenti sono stati prontamente nascosti dal conduttore nel confessionale.

Lo scherzo prosegue e Casella gira per tutte le stanze continuando a intonare: “E sono ancora qua e già..“. Alfonso Signorini dopo qualche minuto di silenzio si collega e fa credere a Giucas che in realtà il gioco è finito e che il vincitore è lui.

Ma l’illusionista questa volta rimane vigile e lucido: “Ma questa volta non ci casco”, precisa subito il concorrente. A quel punto Alfonso fa segno ai coinquilini di uscire tutti dal confessionale, e a quel punto tutti corrono ad abbracciare il loro amico.

Casella è contentissimo: in fin dei conti lui ha sempre manifestato il desiderio di restare. Nella casa è sempre stato una nota positiva ed ha riservato per i suoi compagni di avventura parole di sostegno e affetto. Sarà lui il vincitore di questa lunghissima edizione? Non ci resta che attendere le battute finali.