Giucas Casella è il protagonista indiscusso di questa edizione del Grande Fratello Vip. Il suo atteggiamento stralunato ma soprattutto sempre pronto a prestarsi all’ironia, stanno facendo innamorare tutti in casa e anche all’esterno. Non è un caso che Giucas sia uno dei meno nominati ogni volta. Nel corso della sua esperienza si è aperto anche a confessioni nuove sulla sua persona e sul suo passato che lo hanno fatto vedere anche in una nuova veste più intima e personale che va al di là del solito personaggio che interpreta.

Fonte: web

Artisticamente si definisce un illusionista o mentalista. Giucas per anni ha mostrato la sua capacità di addormentare, convincere persone ma anche animali con il solo potere della mente. Il suo esperimento con le mani intrecciate è ormai storia.

Giucas impone a chi lo ascolta di intrecciare le mani. Queste non si sciolgono fin quando lui non dà l’ordine. E anche alcune settimana fa l’esperimento è stato ripetuto nel corso di una puntata del Grande Fratello. C’è chi giurava che effettivamente non riusciva a sciogliere le mani e invece chi come Alfonso Signorini che gli ha dato semplicemente della “sola”.

Senza dimenticare quando anni fa si è fatto sommergere di sabbia e di terra e sono storiche le sue camminate sulla cenere rovente, ma anche le immersioni incatenato con relativa abilità nel liberarsi. Insomma di Giucas non ci stancheremo mai. Da anni è sulla cresta dell’onda con le sue performance non solo in Italia.

Fonte: web

Forse non tutti sanno che la sua carriera è iniziata da giovanissimo. Erano gli anni 70 quando già si esibiva e stupiva con le sue magie e i suoi trucchi illusionistici, ma anche con numeri pericolosi da “fachiro”, nei quali perforava il suo corpo con aghi e altri oggetti appuntiti. Ecco una foto che lo ritrae all’opera all’inizio della sua carriera. Fisico asciutto e decisamente aitante, sembra un’altra persona rispetto ad oggi.