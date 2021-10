Giucas Casella in questi giorni si è lasciato andare dal alcune confessioni con qualche concorrente della casa del Grande Fratello VIP. Lo showman ha raccontato di essere caduto in un pozzo da bambino e da lì ha acquisito dei poteri.

La madre era sordomuta e non ha sentito l’incidente del figlio. Il racconto è dettagliato e preciso, anche se era piccolo si ricorda tutto

Mia madre era sordomuta. Non è come oggi, ai tempi non si poteva fare molto. Io da piccolo sono cascato in un pozzo, avevo 5 o 6 anni, forse neanche e urlavo. Mia madre però non mi sentiva e c’era solo lei in casa. Vivevo in campagna, avevamo solo l’acqua del pozzo. Il pozzo non era profondo, ma ho urlato così tanto perché potevo anche annegare. Poi è arrivata mia madre, è stata una sorta di telepatia, la forza del pensiero.