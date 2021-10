Al Grande Fratello VIP è scoppiata una vera e propria bomba, sembra infatti che tra Katia Ricciarelli e Giucas Casella ci sia stata una vera e propria notte di fuoco. L’indiscrezione è uscita di sfuggita durante una puntata in chiusura, ma Alfonso Signorini non ha perso l’occasione per far vuotare il sacco ai due.

Se Katia Ricciarelli inizialmente ha voluto tenere il segreto si è poi sbrodolata dando il permesso a Giucas Casella di raccontare parte di quella scappatella. Lo showman ha spiegato:

Sì è successo, ma non ricordo in che città e quando. Roma forse. Se l’ho ipnotizzata per convincerla a concedersi? Assolutamente no è stato tutto naturale. […] Purtroppo adesso non posso sposarla, ho una compagna. Però funziona tutto dove deve funzionare. La mattina sono sempre sull’attenti.

Anche Katia Ricciarelli ha poi ironizzato su quella notte e ha spiegato i dettagli di quella notte: