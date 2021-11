Giucas Casella è sicuramente uno dei personaggi più apprezzati di questa edizione del Grande Fratello Vip per la sua simpatia contagiosa. Nel corso della scorsa puntata andata in onda il 1° Novembre, Giucas è stato invitato ad uscire temporaneamente dalla casa per recarsi in studio. Qui doveva svolgere un suo numero di illusionismo, uno dei più celebri che l’hanno reso famoso, quello delle mani legate.

Giucas dopo l’emozione iniziale dell’ingresso in studio, ha iniziato la preparazione al numero.

“Stringete e legate le vostre mani sempre di più, fatelo tutti. Sentite che si saldano sempre di più. Io conterò da uno fino a tre e penserò io a slegarle. Si slegheranno solo quando lo dico io” – ha detto.

Tutti in studio compresi i conduttore e le opinioniste hanno eseguito gli ordini di Giucas. Ma da subito si è notato qualcosa che non andasse in Alfonso Signorini che ha iniziato a ridere quasi a volerlo smascherare. Invece Adriana Volpe e Sonia Bruganelli hanno giurato di avere le mani legate sopra la testa e di non riuscire a liberarle. Peccato che al mondo del web non sfugge nulla, ed una foto scattata in studio dietro le quinte ha lasciato presagire che il tutto era stato preparato nei minimi dettagli.

Tutta colpa del famoso gobbo, lo schermo messo dietro le quinte che indica ai conduttori la scaletta del programma. Dalla foto si legge nello schermo la frase: “Giucas fa il suo show, Adriana e Sonia restano legate”. Evidente quindi che fosse già tutto deciso che le due opinioniste dovessero restare con le mani legate, o meglio dovessero fingere di restare con le mani legate per la corretta riuscita del numero.

Alfonso Signorini invece è apparso meno convinto della performance ed infatti lo ha congedato con un: “sei una sola”.