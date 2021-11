Giucas Casella ipnotizza lo studio, ma Signorini lo smaschera: “Sei una sola”

Alfonso Signorini non cade nel numero di Giucas Casella e lo smaschera in diretta

Momento molto esilarante ieri sera durante la puntata del Grande Fratello Vip. Come di consueto è stato ancora Giucas Casella a intrattenere il pubblico con una delle sua performance. Questa volta Alfonso Signorini gli ha dato il permesso di uscire temporaneamente dalla casa per recarsi in studio e fare uno dei suoi numeri più famosi.

Giucas appare molto emozionato dal fatto di uscire, seppur per poco tempo, dalla casa. Arrivato in studio chiede la concentrazione di tutti per mettere in anno un suo numero di illusionismo: quello delle mani legate. “Ascoltatemi attentamente” – esordisce Casella. “Fatelo tutti, stringete e legate le vostre mani sempre di più. Sentite che si saldano sempre di più. Io conterò da uno fino a tre e penserò io a slegarle. Si slegheranno solo quando loro dico io”.

Fonte: Mediaset

In studio tutti seguono alla lettere le sue istruzioni, compresi i suoi compagni nella casa. Ma Alfonso Signorini inizia subito a smascherare il numero di Giucas iniziando a ridere mentre le due opinioniste lo prendono molto seriamente. Adriana Volpe spiega di non riuscire effettivamente a slegare le mani, Sonia Bruganelli invece invita Alfonso a concentrarsi di più: “Sei senz’anima, sei arido” . gli dice.

Giucas così lo ha invitato ad entrare più in sintonia con lui. “Sono ricettivi solo i soggetti forti. Forse tu hai paura, mi devi cedere la tua volontà. Sonia, chapeau” – gli ha urlato.

Alfonso non ci sta e si rivolge ad una delle autrici del programma che ridendo ha in effetti le mani legate sopra la testa: “Sei una sola, siete una sola tutti quanti!” – conclude prima congedare Giucas che può così fare ritorno in casa. Anche sui social si susseguono i commenti di chi ritiene il numero assolutamente falso. Altri invece che hanno fatto il numero da casa, hanno giurato che in effetti avevano le mani legate sopra la testa non riuscendo a scioglierle.