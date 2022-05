Giucas Casella, nuovo ritocchino da Giacomo Urtis: ecco quanto ha speso questa volta

Giucas Casella si gode la popolarità ritrovata dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip. Per molti il famoso illusionista è stato il vincitore morale dell’edizione che si è conclusa da qualche mese.

Il suo spirito genuino, la sua simpatia, il suo prestarsi a momenti goliardici l’hanno fatto molto apprezzare da casa ma anche in casa dagli altri coinquilini.

Come altri personaggi del mondo dello spettacolo anche Giucas non è esente dal sottoporsi a qualche ritocchino estetico. Già in passato prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip si era affidato al famoso chirurgo estetico dei vip Giacomo Urtis per sottoporsi ad un trapianto di capelli.

Il prezzo per un intervento del genere? Anche 10.000 euro. Ebbene qualche giorno fa Giucas ha ritrovato Giacomo Urtis e si è sottoposto ad un nuovo ritocchino.

A documentare il tutto è stato lo stesso chirurgo dei vip sul suo profilo Instagram pubblicando tre fotografie del prima e dopo del volto di Giucas Casella.

Fonte: web

Nella prima foto Giacomo si è fatto immortalare con una punturina tra le mani prima di procedere sul volto dell’illusionista.

Nella seconda l’operazione è avvenuta e Giucas ha dei blocchi di ghiaccio sul volto. Nell’ultimo scatto si è mostrato a lavoro finito e il suo volto appare senza rughe e tiratissima.

Ma a cosa si è sottoposto Giucas Casella? A quanto pare il chirurgo ha rimpolpato il volto di acido ialuronico e vitamine che servono a restituire vitalità, tonicità ed elasticità alla pelle.

Si tratta di una piccola operazione ambulatoriale estetica che dura al massimo 15 minuti. Una seduta del genere può arrivare a costare anche 300 euro.

In genere ci vogliono dalle tre alle cinque sedute all’anno. Facile quindi immaginare che il costo che Giucas ha sborsato per far apparire la sua pelle più giovane è di 1.500 annui.