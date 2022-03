Riflettori puntati su un volto storico di UeD: parliamo della dama Ida Platano. La donna ormai da anni prende parte al parterre femminile del dating show di Maria De Filippi alla ricerca dell’anima gemella. Ma a quanto pare ancora nulla di fatto.

Molte le storie finite male. Una delle più importanti è stata quella con Riccardo Guarnieri, che ha segnato un momento importante per la dama. Una coppia che aveva fatto ben sperare in un lieto fine. Ida aveva sempre sostenuto e lottato per questo rapporto.

Anche il pubblico aveva notato in più occasioni l’amore che la dama dimostrava al cavaliere. Oggi dalle ultime notizie si sa che Riccardo ha voltato pagina, scegliendo un’ex dama del programma: Roberta Guarnieri. La Platano è senza ombra di dubbio una donna molto bella e curata.

Ci sono anche dei piccoli trucchetti di cui la dama si avvale per rimanere sempre in forma. Un piccolo ritocchino estetico, però, fa mormora. Molti i fans che la seguono sui social.

Numerosi followers riconoscono in Ida eleganza e bellezza. Ma c’è anche chi ha notato che alcuni dei suoi tratti hanno subito nel tempo qualche ritocchino. Qualche anno fa la dama di UeD si era rivolta a un altro volto storico della TV: Giacomo Urtis.

Conosciuto a molti come ex concorrente del GF Vip, ma anche noto come famoso chirurgo estetico dei personaggi del mondo dello spettacolo. Ida si era rivolta a lui per un trattamento estetico.

Lo testimonia una foto pubblicata dalla Platano in cui la si vede nella clinica del chirurgo e la didascalia cita così: “L’altro giorno sono andata a conoscere Giacomo Urtis, all’inizio ero un po’ spaventata, ma lui e tutto il suo team sono riusciti fin da subito a mettermi a mio agio, mi sono rilassata e divertita allo stesso tempo. Hanno effettuato sul mio viso un trattamento multivitaminico contenente anche collagene che agisce sui segni dell’età ed elasticizza alla pelle”.