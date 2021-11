L’ingresso di Maria Monsè e Patrizia Pellegrino nella casa del Grande Fratello Vip sta portando davvero scompiglio. Soprattutto la seconda appena varcata la porta rossa ha iniziato con i suoi atteggiamenti ad infastidire la maggior parte del gruppo.

Anche Giucas Casella che fino ad oggi è apparso come uno dei concorrenti più pacati di questa edizione, sta dando segni di cedimento. Giucas con la sua aria stralunata si sta prestando a diversi scherzi e momenti esilaranti nella casa. Eppure nelle ultime ore ha manifestato con forza il suo dissenso contro le nuove coinquiline.

Fonte: web

Mentre si trovava in giardino con Aldo Montano e Manuel Bortuzzo, Giucas Casella ha ammesso di non sopportare le due nuove entrate. Ad un certo punto vedendole passare ha chiesto ad Aldo: “Danno fastidio anche a te, non sono solo io no?”. A quel punto anche Montano ha confessato che i nuovi ingressi danno fastidio anche a lui perché “in effetti sembra che siano entrate nella casa proprio con questo obiettivo. Sembra che abbiano invaso la tua famiglia, i tuoi spazi” – ha detto.

Dopo quasi 3 mesi in cui si sono trovati alcuni equilibri nella casa, l’ingresso di due nuove concorrenti con le loro storie, le loro abitudini, il loro modo di fare, può certamente creare scompiglio tra i vipponi. Ma sicuramente l’intento del GF è stato proprio quello di creare nuove dinamiche nella casa.

Appena entrata nella casa soprattutto Patrizia Pellegrino è stata la vera protagonista. Prima ha avuto un acceso chiarimento con Soleil Sorge e Alex Belli che aveva criticato nella clip di presentazione, poi c’è stato un battibecco anche con la spesa, visto che voleva mangiare per tre volte la settimana pesce, ma Manila Nazzaro l’ha stoppata dicendo che in casa non acquistano pesce perché ci hanno provato e ciò che arrivava nono era buono. Insomma nelle prossime settimane ne vedremo proprio delle belle.