Ospite a Verissimo Giucas Casella che è tornato da qualche giorno alla normalità dopo la sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip. Nessuno immaginava che il famoso illusionista restasse nella casa fino all’ultima puntata, quella della finale.

Invece Giucas ha saputo mettersi in gioco con coraggio e si è fatto amare sia in casa che all’esterno con la sua simpatia e goffaggine. Le gag con Alfonso Signorini hanno fatto divertire tutti. Giucas ospite da Silvia Toffanin ha ammesso che il suo obiettivo non era vincere il Grande Fratello ma arrivare all’ultima puntata, e ci è riuscito.

“Al GF Vip non c’era nulla di preparato. Ogni giorno succedeva una cosa diversa e molte inaspettate. Quello che mi interessava era concludere il percorso fino all’ultima puntata. Era quello il mio obiettivo, arrivare in finale. Non mi interessava vincere. Sono felice per Jessica, ma non avevo previsto la sua vittoria” – ha ammesso.

Dopo 6 mesi trascorsi isolati nella casa tornare alla normalità non è stato facile e lo stessi illusionista ha ammesso che si sta ancora ambientando al ritorno alla vita di tutti i giorni:

“Comunque tornare alla normalità non è stato facile. Per qualche giorno non sono riuscito a chiudere occhio. Inizialmente ho dormito due ore a notte. Non riesco ancora a tornare alla mia vita di tutti i giorni” – ha detto.

Nella casa Giucas ha confessato di essere andato in passato anche con uomini e durante la puntata di Verissimo lo ha confermato.

“Sì ho detto che sono stato con degli uomini è verissimo. Però non sono gay. Sono per l’amore libero. Sono fluido. Si dice così? Amo sia gli uomini che le donne! – le sue parole.

“Sono stato anche con un uomo, è successo, sì. Per me è normalissimo. Ognuno è libero, per me è normalissimo tutto questo, poi ognuno si fa la sua strada. Non è che quando tu vai con un uomo sei omosessuale” – queste le parole dette nella casa del Grande Fratello Vip.