Erano una delle coppie più amate del web, Giulia Calcaterra e Nick Pescetto erano uniti dalle stesse passioni, ma ora, probabilmente, la loro storia è naufragata. Ad annunciare la rottura, sotto toni velati, è stata l’influencer stessa.

La ragazza è tornata sui social dopo giorni di assenza con un viso piuttosto provato. Seppur sempre in forma e, con un sorriso un po’ forzato sulle labbra, l’influencer sembra stia soffrendo molto.

In questi giorni è stata colpita anche da un grave lutto e i followers hanno pensato che i motivi dell’assenza dai social fossero da ricercare dietro a quell’evento, purtroppo però, per Giulia Calcaterra non finisce qui. Nelle sue Instagram Stories ha infatti spiegato il brutto periodo che sta vivendo:

Sui social, però, non si può essere troppo evasivi. Così Giulia Calcaterra ha fatto intendere che dietro la sua tristezza ci sarebbe la rottura con Nick Pescetto, la ragazza fa riferimento, infatti, agli ultimi 4 anni della sua vita:

So che non capirete molto dal mio tono di voce, dalle mie parole, ma questo è il momento che sto vivendo ed è inutile nasconderlo facendo delle storie facendomi vedere in una situazione di finta felicità. Diciamo che gli ultimi quattro anni della mia vita li ho trascorsi a costruire qualcosa che non è mai esistito. Quando cadi dalle nuvole, smetti di credere nelle cose belle della vita e pensi di non avere ragioni per fare quello che stai facendo. In realtà, qualsiasi persona, può fare tutto trovando la forza dentro se stesso.