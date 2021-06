Erano una delle coppie più amate del web, i loro viaggi e i loro scatti in location mozzafiato hanno conquistato il popolo di Instagram. Ora, tra Giulia Calcaterra e Nick Pescetto l’amore sembra essere naufragato. E, stando alle parole della influencer, non ci sarà nessun ritorno di fiamma.

Tra i due sembra essersi rotto qualcosa più di un mese fa, seppur in quell’occasione Giulia Calcaterra era stata sincera con i fan, non ha rivelato i motivi della rottura. Solo un commento sotto ad alcuni suoi post è spuntato e aveva fatto presagire che la fine della relazione era dovuta da tradimenti.

Un follower con un profilo fake le aveva detto che era palese che per Nick Pescetto non fosse una cosa seria, soprattutto perché non facevano progetti e perché lui ha acquistato casa per conto suo. In quell’occasione l’ex velina di Striscia La Notizia rispose:

“Ti sei creato/a un bel profilo finto per dirmi queste cose ovvie? Potevi metterci la faccia che poco cambiava.. sarai una delle 100 che si faceva negli anni.”

Oggi, Giulia Calcaterra a domanda diretta di una fan che le ha chiesto i motivi della rottura, è stata più che lapidaria:

Non saprei da dove iniziare, ma è meglio non iniziare o potrei farvi crollare un personaggio, o far crollare tutto quello che fin ora avevate creduto insieme a me.. posso solo dire che i traditeti non sono nulla in confronto. Ci sarà modo, gira tutto.