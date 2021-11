Giulia Cavaglià, ex tronista di Uomini e Donne e Giulio Raselli, suo corteggiare all’epoca, dovevano entrare nella casa del Grande Fratello VIP, ma qualcosa è andato storto e guarda caso per entrambi.

I due erano in pole position per entrare proprio questa settimana nella casa e si vociferava che avessero già fatto la quarantena in albergo. Proprio in albergo sarebbe successo il dramma.

Alcune indiscrezioni direbbero che Giulietta Cavaglià si sia fatta venire al prendere dal padre perché segrega e costretta a stare lì, Giulio Raselli ha avuto il medesimo episodio. I due hanno poi scoperto di non essere più concorrenti del reality.

A rompere il silenzio è stata per prima Giulia Cavaglià che è riapparsa nel suo profilo Instagram e avrebbe raccontato per sommi capi quanto accaduto:

Scusate l’assenza di questi giorni, ma sono stati giorni un po’ difficili ed ho avuto bisogno di tempo per somatizzare ciò che è successo” – ha dichiarato lei – “Io uso Instagram solo per condividere le mie passioni, che poi sono diventate le nostre passioni, e non ho mai utilizzato il profilo per creare gossip e non inizierò oggi a farlo anche perché neanche io so realmente come sono andate realmente le cose e non parlo per ipotesi finché non ho delle risposte e questo è quello che ad oggi posso dire. Certo è che mi aspettavo di essere trattata in altro modo ma proprio a livello umano ma chi se ne frega… parliamo di altro!