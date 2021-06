UeD: Giulio Raselli si scaglia contro alcuni Influencer

Uno degli ex protagonisti di UeD che ha continuato a far parlare di sé più a lungo senza dubbio Giulio Raselli. L’ex protagonista del dating show era entrato nel programma per corteggiare Giulia Cavaglià, partecipo poi a Temptation Island per ritornare infine sul trono nel programma di Maria De Filippi. Nell’ultima partecipazione al programma, Giulio aveva trovato l’amore con Giulia D’Urso.

I due sembravano felici innamorati ma purtroppo, lo scorso settembre, hanno finito col lasciarsi e un loro casuale incontro aveva riacceso il chiacchiericcio sul loro conto. Forse è proprio a causa dei molti gossip del continuo chiacchiericcio che Giulio ha deciso di sfogarsi sui social, contro molti suoi colleghi influencer. L’uomo non ha voluto fare nomi, ma attaccato tutti quanti quelli suoi colleghi che fanno ricorso a followers falsi, comprati illegalmente.

Le accuse sono pesanti. Queste le parole di Giulio: “Partiamo dal presupposto che è un discorso che non mi appartiene, perché non l’ho mai aperto, non mi me n’è mai fregato un co, perché parlare delle altre persone proprio nella vita non mi è mai interessato”.

E ancora: “Ma oggi vorrei veramente porre un quesito che in tanti sicuramente vi sarete già posti. Vi rendete conto che tanta gente magari 100.000 followers e il giorno dopo ne ha 236 poi 241. Ecco quella gente lì se li compra”. L’ex tronista di UeD è noto per avere un linguaggio molto colorito e in questa occasione in particolare non ha risparmiato nessun insulto.

Infatti, queste sono le parole che subito dopo ha pronunciato: “Fate ca***e! E poi io apri vostri like perché voglio proprio vedere, dalla Turchia, dal Kazakistan. Raga, fate ca***e, tenetevi i vostri. Se li perdete, li guadagnate, bravi voi. Ma fate ca***e”. Per concludere in bellezza, l’ex tronista ha fatto un serio appello: “Ognuno è quello che ha nella vita. tutto va guadagnato con un senso, non così. Chiudendo il discorso, rapidamente, diffidate realmente dalle persone che tendono e vogliono apparire e basta nella vita, ci vuole concretezza. Tanto fumo e niente arrosto, questa è la verità”.