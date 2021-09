Giulia De Lellis acqua e sapone sui social: gli scatti del body positive

Da sempre testimone del body positive, Giulia De Lellis è tornata sui social per trattare questo argomento. In questi giorni, infatti, la famosa influencer ha condiviso alcuni scatti che la ritraggono acqua e sapone, completamente al naturale. Mostrandosi totalmente senza filtri, l’ex protagonista di Uomini e Donne ha raccontato la sua esperienza con l’acne.

Come da lei stessa dichiarato, il suo problema con l’acne è iniziato circa un anno fa. L’acne è un problema che Giulia De Lellis non ha ancora accettato completamente e, a riguardo, ha scritto:

Un anno fa circa è iniziato il mio calvario con l’acne […] Non tutti i giorni riesco ad accettarmi così perché sono umana e fragile anche se non sembra…

Nonostante la De Lellis non abbia ancora accettato del tutto questo problema che l’affligge da un anno a questa parte, ha capito comunque che l’amore è l’unico vero farmaco con cui si è in grado di riuscire a superare tutti i problemi.

Queste sono state le sue parole nella lettera in cui spiega il suo rapporto con la pelle:

Era davvero pesante in certi momenti guardarmi allo specchio. Tutt’oggi lo è quando mi sveglio male. Alla fine ho capito che il farmaco più forte, l’unico che posso davvero consigliare, il migliore per me, senza effetti collaterali: l’amore.