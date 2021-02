Giulia De Lellis si lascia andare ad un duro sfogo: la tristezza dell’influencer

Il periodo storico non è certamente semplice, il Covid-19 sta sicuramente portando allo stremo tante situazioni. In uno scenario di pandemia, spesso, sono i social a portare conforto ed ad aiutare i più deboli. Molti, trovano conforto parlando con i propri idoli.

A tal proposito, ne sa qualcosa Giulia De Lellis. L’influencer che sta per sbarcare anche in tv come conduttrice, si è lasciata andare ad un duro sfogo proprio su Instagram.

L’ex fidanzata di Andrea Damante ha raccontato ai suoi follower dei messaggi che le arrivano e che la stanno letteralmente rattristendo. Nelle sue Stories Instagram spiega:

Sono mesi che ricevo messaggi e soffro per voi, con voi! Io vorrei aiutarvi, mi metto a disposizione, ma voi continuate a farvi sentire (…)Per i teatri! Nessuno ne parla ma sono fermi da quasi un anno. É veramente vergognoso…per i cinema, gli attori e le strutture… non se ne può più“.

L’influencer si mette a disposizione per aiutare come può. In questi mesi sono tanti i volti noti che hanno aiutato i lavoratori. Basta pensare al bel progetto che ha creato Fedez per aiutare tutti i lavoratori del mondo della musica. Giulia De Lellis poi continua: