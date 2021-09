Periodo decisamente no per Giulia De Lellis che sta affrontando un periodo di esami e analisi per problemi di salute

Giulia De Lellis sta vivendo un periodo piuttosto duro. La giovane influencer 25 enne ha fato sapere ai suoi fan di essere in un periodo difficile per alcuni problemi di salute, il conforto e il coraggio per vivere questa situazione l’ha trovato andando in terapia.

In alcune storie Instagram ha infatti spiegato che ha sentito l’esigenza di farsi aiutare da uno psicologo, ma non è la prima volta che la donna affronta la terapia.

“Faccio terapia, sono davvero favorevole a riguardo e la consiglio a chiunque. Non solo se avete un problema ma anche solo se avete l’esigenza di tirare fuori qualcosa di più se siete più chiusi e riservati”Sono in pensiero perché ho ricevuto delle risposte poco chiare, stiamo approfondendo.

Proprio oggi la ragazza si è recata in una clinica per fare gli esami del sangue di cui aveva bisogno e per capire se effettivamente c’è qualcosa che non va:

Oggi giornata di esami completa! E per chiudere in bellezza anche un bel tampone che vi consiglio di fare sempre per sicurezza! Spero di sistemare tutto il prima possibile… Ascoltate sempre il vostro corpo, vi prego! Meglio di voi nessuno sa. Vi lascio immaginare il mio stato d’animo.

Dopo aver tolto un paio di litri di sangue (scherzo ma non troppo), colazione meritata! Ringrazio il ragazzo per la pazienza. Faccio terapia e sono davvero favorevole a riguardo e la consiglio a chiunque. Non solo se avete un problema ma anche solo se avete l’esigenza di tirare fuori qualcosa di più se siete più chiusi e riservati.

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: