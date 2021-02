Secondo alcuni utenti del web, Giulia De Lellis gestisce una fanpage dedicata ai Prelemi e ci sono persino alcuni indizi che lo confermerebbero.

Giulia De Lellis fan dei Prelemi? Il web insorge

Che la bella influencer sia fan della coppia formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli lo si sa già.

Solo qualche giorno fa proprio lei aveva pubblicato su Instagram alcune stories in difesa dell’ex velino e dell’ex fidanzata di Francesco Monte facendo capire chiaramente di supportarli. Ora però molti utenti sono convinti che sia lei a gestire una pagina dei Prelemi che è seguita da diversi migliaia di followers. A confermare questa teoria ci sarebbero alcuni indizi pubblicati da un utente su Twitter.

L’amministratrice di questa fanpage dedicata ai Prelemi sarebbe un personaggio famoso, molto noto dello spettacolo, infatti fa parte del gossip ed ha circa 20 anni! Qualche giorno fa la De Lellis ha festeggiato il suo 25esimo compleanno ed ha tempo ormai è uno dei volti più noti della tv e dei social. Questo è il primo indizio.

E poi, il nome dell’amministratrice inizia con la lettera G, proprio come il nome della De Lellis e proprio come Giulia, ha un cuoricino tatuato sulla mano.

Inoltre, l’amministratrice della pagina dedicata ai Prelemi, ha casa sia a Milano che a Roma, proprio come a Giulia De Lellis! E come se non bastasse, alcune frasi scritte da questa amministratrice sembrerebbero riportare all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Ma c’è chi non crede a questa teoria, un utente ha scritto: “Ma vi pare che Giulia de Lellis con tutto il lavoro che ha si mette a gestire una fanpage dei prelemi sapete quanti hanno quel tatuaggio e poi Giulia non ha 20 anni su siate ragionevoli #prelemi“.

Sarà vero, non sarà vero? Non ci resta che attendere conferme o smentite ufficiali.