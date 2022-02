Irama è al Festival di Sanremo e nella classifica generale si trova in quarta posizione, favorito per salire sul podio durante la serata finale di questa sera. Una bella rivincita per il cantante che lo scorso anno fu costretto a rinunciare al palco dell’Ariston a causa di una positività di un membro del suo staff.

Ieri sera nella serata dedicata alle cover ha portato il brano di Gianluca Grignani “La mia storia tra le dita” cantata proprio insieme al cantautore. A casa a fare il tifo per lui c’era anche una persona speciale: Giulia De Lellis con cui ha avuto una breve relazione nel 2018. A distanza di anni i due sono rimasti in ottimi rapporti e l’influencer ieri sera ha voluto omaggiarlo con una storia su Instagram.

Ha inserito un video della performance del cantante accompagnato da un cuore bianco e dalla scritta “Sanremo è suo” oltre ovviamente al numero per televotarlo.

Un bel gesto che sicuramente Irama avrà apprezzato. I due sono stati insieme verso la fine del 2018 quando la De Lellis aveva troncato da poco il rapporto con Andrea Damante. La loro è stata una relazione breve ma intensa e soli dopo pochi mesi comunicarono la rottura.

“Siamo in buoni rapporti e ci vogliamo bene, ma abbiamo capito che non possiamo proseguire insieme” – disse Irama.

E ancora: “Spero che questa comunicazione serva a far cessare i continui pettegolezzi e i pedinamenti che mi seguono fino all’estero. Questo non è il mio mondo. Se volete parlare di me, ascoltate le mie canzoni”.

Ieri la dimostrazione che i due sono ancora in ottimi rapporti con le loro nuove vite. Giulia è fidanzata con Carlo Gussalli Beretta, rampollo dell’omonima famiglia Beretta. Irama invece è impegnato con Victoria Stella Doritou, una bellissima modella di origini cipriote.