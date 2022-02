Sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo c’è anche Irama che torna dopo lo scorso anno dovette rinunciare a causa della positività di un membro del suo staff che lo costrinse all’isolamento.

Quest’anno invece Irama ci sarà finalmente salire sul palco e potrà portare la sua “Ovunque sarai”, un brano dedicato ad una persona che non c’è più. Ne ha parlato a Fanpage raccontando la storia che c’è dietro questa canzone.

“Ho fatto una canzone per questa persona che non c’è più: sul palco parlerò con questa persona e la racconterò in una canzone. Spero che arrivi, so che è difficile non creare costruzioni artefatte intorno a questo momento, che poi è il pane di Sanremo“ – ha detto.

Fonte: Rai

Irama a Sanremo con il brano “Ovunque sarai”

A chi gli ha chiesto se pensa che il brano sia stato capito, Irama ha risposto: “Devo essere sincero, ho visto un cambiamento di pareri tra i primi ascolti e le prove. Inizialmente c’è chi aveva visto una canzone d’amore, poi durante le prove è uscito altro e mi sono fatto anche io qualche domanda, pensando che forse il fatto che mi abbiano visto cantarla ha contribuito al cambio di prospettiva, forse è una canzone che ha bisogno di essere vista. Sicuramente non è la hit semplice, poi, alzo le mani, fare le hit non è semplice”.

A breve uscirà il suo nuovo album che conterrà ovviamente anche il brano portato al Festival.

“Il titolo è “Il giorno in cui ho smesso di pensare” che è una provocazione, non vedo l’ora che esca, ci tengo molto, anche perché non esco con un album da due anni. È il primo disco che faccio con collaborazioni italiane e non, con artisti che secondo me sono i più forti, sono onorato di condividere con loro questo lavoro” – ha detto.