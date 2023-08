Giulia De Lellis, la dedica al cagnolino Tommy dopo la notizia della sua scomparsa commuove

Nella giornata di sabato 19 luglio un terribile lutto ha colpito Giulia De Lellis. Il suo fedele amico a quattro zampe, Tommy, è infatti venuto a mancare a causa di alcuni problemi di salute. Come dichiarato dalla stessa influencer, Tommy era affetto da idrocefalia, una condizioni neurologica caratterizzata dall’accumulo di liquido cerebrospinale nel cranio.

In seguito alla notizia della scomparsa di Tommy, Giulia De Lellis è stata coinvolta in una polemica. Molti, infatti, hanno accusato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne di non essere stata abbastanza vicina al suo amico a quattro zampe. Giulia ha infatti ricevuto la notizia della scomparsa di Tommy mentre era in vacanza.

Dopo un giorno di silenzio, l’influncer è tornata sui social dove ha deciso di rispondere alle numerose critiche in cui è stata coinvolta. Queste sono state le parole dell’ex fidanzata di Andrea Damante a riguardo:

Ho letto alcune storie assurde, supposizioni e frasi inappropriate. Il tutto senza sapere nulla.

E, continuando, Giulia De Lellis ha poi aggiunto:

Per voi che neanche davanti ai momenti di dolore altrui riuscite a mettere da parte l’odio e la frustrazione, ormai non provo più nulla. Neanche tenerezza o pena. Deve essere davvero orribile essere come voi.

Giulia De Lellis, l’addio social a Tommy commuove: le sue parole

Ma non è finita qui. Dopo aver risposto agli haters, Giulia ha poi deciso di dedicare al suo amato amico a quattro zampe un messaggio che ha commosso tutti i suoi followers. Queste sono state le sue parole a riguardo: