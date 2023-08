Lutto per Giulia De Lellis: è morto il cagnolino Tommy

Nel corso delle ultime ore un terribile lutto ha colpito Giulia De Lellis. Anche se non c’è ancora un annuncio ufficiale, pare che il cagnolino dell’influencer e di Andrea Damante, Tommy, sia venuto a mancare a causa di alcuni problemi di salute. Poco fa l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha condiviso un’Instagram Story rivolta proprio al suo fedele amico a quattro zampe.

Lutto per Giulia De Lellis. In questi ultimi giorni l’influencer ha avuto modo di parlare ai suoi followers dei problemi di salute che hanno colpito il cagnolino Tommy. Stando a quanto condiviso dall’influencer qualche ora fa, pare che il pelosetto non ce l’abbia fatta.

Giulia De Lellis ha condiviso un’Instagram Story che ritrae un tramonto. All’immagine in questione ha accompagnato una breve ma significativa didascalia; queste sono state le parole dell’influencer:

Ciao amore mio…

Anche la mamma di Giulia ha condiviso sulla sua pagina social la stessa immagine alla quale ha accompagnato le seguenti parole:

Mi manchi.

Un indizio che confermerebbe la notizia della scomparsa di Tommy arriva anche da Deianira Marzano. L’esperta di gossip ha condiviso sulla sua pagina Instagram un messaggio, probabilmente scritto da un parente di Giulia De Lellis, che confermerebbe la scomparsa del pelosetto:

Ciao piccolo. Oggi mi è arrivata la chiamata per dirmi che non c’eri più e mi si spezza il cuore. Mi manchi piccolo. Starai sempre nel mio cuore, ti amo. Ti amo, Tommy.

Giulia De Lellis, morto il cane Tommy: era affetto da idrocefalia

Stando a quanto rivelato anche dalla stessa Giulia, il suo fedele amico a quattro zampe era affetto da idrocefalia. Si tratta di una condizione neurologica caratterizzata da un liquido cerebrospinale nel cranio.

L’influencer aveva rivelato che Tommy era stato sottoposto ad un’operazione andata a buon fine.