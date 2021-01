Giulia De Lellis: la sorpresa del fidanzato per i 25 anni

Giulia De Lelis festeggia il 25esimo compleanno in grande stile: ecco cosa le ha fatto trovare l'attuale fidanzato Carlo Beretta

Tanti auguri Giulia De Lellis! Per il suo 25esimo compleanno, il fidanzato Carlo Gussalli Beretta le ha riservato qualcosa di intimo e speciale. Per lei sorprese a ripetizione, partendo da una cena squisita, buon vino e una inaspettata scatola rossa con la scritta “Resisti fino al 15 gennaio”.

Giulia De Lellis: affiora l’ombra del passato

Dentro c’erano le lettere del suo nome e cognome, foto della loro storia d’amore e qualche dolcetto sfizioso. Ma il “vero” regalo fatto da Beretta rimane avvolto nel mistero. A ogni modo, nonostante l’idillio, l’ombra del passato affiora immancabilmente, un ingombro per l’influencer.

Un dettaglio da oltre 1.000 euro

Ormai dovrebbe essere chiaro: Giulia De Lellis ha voltato pagina. Eppure, porta ancora la fedina di Andrea Damante. Un dettaglio mica da poco che i fan della coppia nata a Uomini e Donne hanno immediatamente colto. In una delle foto, in cui è possibile notare i nuovi tatuaggi che la vulcanologa si è fatta alle mani, risulta ben visibile.

Tra quelle dita, compare la fedina in oro rosa di Cartier, un “gioiellino” il cui valore supera i mille euro. Un dono dato poco prima dello scoppio dell’emergenza sanitaria, mentre i Damellis provavano, ostinatamente, a ricreare quella magia, ahinoi, svanita. Ciò non rischia di sortire delle ripercussioni sulla relazione attualmente in corso?

Fantasma da spazzare via

I followers bramano dalla curiosità di scoprire quale regalo misterioso avrà ricevuto Giulia De Lellis da Beretta. C’è da superare il valore di quel Cartier per spazzare via il fantasma continuamente presente di Andrea Damante.

Giulia De Lellis: l’associazione ad Andrea Damante

Su Instagram gli utenti si domandano se prima o poi si finirà di associare il nome del deejay di origini veronesi a quello della De Lellis. Il regalo di Carlo Gussalli Beretta (ricco di famiglia, lo ricordiamo) alla star del web per il suo 25esimo compleanno potrà forse dare un grosso contributo in tal senso.