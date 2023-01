Giulia De Lellis pronta a tornare in tv: ecco quando e dove potremmo vederla

Nel corso delle ultime ore il nome di Giulia De Lellis è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Stando a quanto emerso, pare che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sia pronta alla conduzione di un nuovo format televisivo. Scopriamo insieme tutti i dettagli del gossip.

Giulia De Lellis pronta al ritorno in tv. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip sia pronta a tornare sul piccolo schermo per la conduzione di un programma incentrato sul mondo della bellezza. La notizia è stata resa pubblica da ‘Pipol Tv’; il portale ha rivelato che Giulia De Lellis è pronta a condurre un programma tutto suo.

Stando a quanto emerso dal noto portale, pare che il nuovo programma che condurrà l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne andrà in onda su Real Time. In questa nuova avventura, però, l’ex gieffina non sarà da sola. Stando a quanto emerso, pare che Giulia verrà affiancata da Manuele Mameli, il makeaup artist di Chiara Ferragni.

Oltre a ciò, il giornale in questione non ha rilasciato ulteriori dettagli a riguardo. Non sappiamo dunque di preciso in che cosa consisterà il programma ma, a quanto pare, sembra che i concorrenti che parteciperanno dovranno portare avanti delle sfide di make up.

Giulia De Lellis, la nuova vita al fianco di Carlo Beretta

Dopo la fine della storia d’amore con Andrea Damante, Giulia De Lellils ha ritrovato la serenità al fianco di Carlo Beretta, membro di una delle famiglie più facoltose di Brescia.

Stando a quanto emerso dalle indiscrezioni, sembra che sia stata proprio la madre di Carlo Beretta a fare pressione affinché l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si allontanasse dal mondo dello spettacolo in modo da non far parlare troppo di sé. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire ulteriori dettagli riguardo il nuovo programma condotto da Giulia De Lellis.