Dayane Mello critica Giulia De Lellis: “É un pessimo esempio”

In queste ultime ore Dayane Mello è tornata a far parlare di sé per alcune critiche rivolte a Giulia De Lellis. Pochi giorni fa, infatti, l’influencer ha condiviso con i followers i suoi problemi e l’esperienza vissuta con l’acne. A quanto pare le parole dell’ex corteggiatrice non sono per niente piaciute all’ex gieffina che ha fortemente criticato Giulia De Lellis.

Tutto è iniziato quando Giulia De Lellis ha deciso di condividere sulla sua pagina Instagram alcuni pensieri relativi all’acne. La 27enne romana ha pubblicato alcuni scatti in cui si è messa a nudo ed ha consigliato ai suoi followers di accettarsi per come sono, senza mai sentirsi inadeguati.

Le parole di Giulia De Lellis non sono per niente piaciute a Dayane Mello che si è lasciata andare ad uno sfogo in cui ha fortemente criticato l’ex protagonista di Uomini e Donne. Queste sono state le parole con cui la modella brasiliana ha criticato Giulia De Lellis:

Bel discorso strumentalizzato per pura pubblicità, ma poi vive nel trucco e Photoshop. Quando si fanno questi discorsi bisogna poi essere e fare veramente così. Non è un gioco, ci sono persone che vivono anche incubi. Pessimo esempio.

Dayane Mello critica Giulia De Lellis: l’influencer decide di non rispondere

Dopo le parole di Dayane Mello l’influencer ha deciso di rimanere in silenzio e di non rispondere alle critiche ricevute da parte dell’ex gieffina. C’è da dire che non è la prima volta che Giulia De Lellis si espone e parla pubblicamente dell’acne di cui soffre ormai da tempo.

Sono state molte le occasioni in cui la 27enne romana si è messa a nudo raccontando ai suoi followers il brutto periodo in cui ha dovuto fare i conti con questo problema che affligge moltissime persone. L’obiettivo di Giulia De Lellis è quello di far passare il seguente messaggio: accettarsi per come si è e non sentirsi mai inutili e inadeguati, dal momento che siamo perfetti con tutte le nostre imperfezioni.