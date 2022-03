Giulia De Lellis, quanto guadagna? Svelate le cifre del suo patrimonio

Giulia De Lellis è una delle influencer di più successo e in voga in questi ultimi anni ma quanto guadagna la ex corteggiatrice di Uomini e Donne? Tutti ricorderanno la sia prima comparsa all’interno del programma di Maria De Filippi come corteggiatrice di Andrea Damante.

I due arrivati ad una scelta hanno vissuto una storia d’amore grandissima, terminata poi a distanza di anni ha causa di un tradimento da parte dell’ex tronista. Grazie al suo carattere schietto, diretto ma anche alla sua grande bellezza, Giulia è riuscita a conquistare milioni di telespettatori e fan sui social.

Su Instagram il suo grandissimo successo è arrivato giorno dopo giorno rendendola una delle ragazze più influenti sui social di questi ultimi anni. De Lellis ha soli 25 anni ha già dato vita a un vero e proprio impero costituito da milioni di fan sui social, comparse televisive e partecipazioni al reality.

La giovane influencer originaria di Zagarolo, in provincia di Frosinone, grazie al suo caratterino è riuscita a farsi largo diventando una delle influencer più in voca. La sua partecipazione a Uomini e Donne è stato il trampolino di lancio ma a distanza di anni quanto guadagna Giulia De Lellis? Scopriamolo insieme.

Quanto guadagna Giulia De Lellis? Ecco le cifre della famosa influencer

Giulia De Lellis dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne ha preso parte anche ad un’edizione del Grande Fratello Vip dove, ha riscosso commenti positivi ma anche diverse critiche. Molte persone infatti, hanno sottolineato il suo carattere troppo pungente e a volte ‘ poco educato’ nei confronti di Alfonso Signorini.

La sua carriera televisiva però non si è fermata qui perché la giovane influencer ha avuto la possibilità di condurre il programma ‘Love Island’ e partecipato anche al film ‘Genitori contro influencer’.

A svelare i suoi guadagni è la lista di Instagram Rich List del 2020 all’interno del portale Hopper Hq. Quest’ultimi hanno inserito la giovane influencer al 114 posto della classifica mondiale affermando il suo guadagno di 11.600 euro per ogni post pubblicato sul suo profilo Instagram.

Il suo patrimonio stando ad alcuni calcoli si aggira attorno a poco meno di un milione di euro all’anno solamente per quanto riguarda il suo profilo social. A questi guadagni dobbiamo poi aggiungere la sua conduzione a ‘Love Island’ che si aggira attorno al 20 mila euro a puntata secondo il portale Money.it.