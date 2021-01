Chi è Elisa Visari? Conosciamo meglio la fidanzata di Andrea Damante

Soltanto qualche giorno fa al Grande Fratello Vip, in una chiacchierata con Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli, Tommaso Zorzi, in una clip che è diventata virale, parlando di Giulia De Lellis e Andrea Damante, affermava: – “A settembre, stavano ancora insieme, sono passati 4 mesi, Spero stiano ancora insieme”.

Le nuove coppie

In 4 mesi può succedere di tutto o quasi, a dimostrazione del fatto che oggi Andrea Damante sta con Elisa Visari e Giulia De Lellis con Carlo Guissanti Beretta, ex tra l’altro di Dayane Mello.

Conosciamo meglio Elisa Visari, che ad oggi ha un nome meno noto, ma è da considerasi una vera e propria promessa del cinema italiano.

Elisa Visari, chi è

Elisa Visari, nasce a Latina, il 18 settembre del 2001. Ha iniziato giovanissima a muovere i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo. Ha iniziato a lavorare ad appena quindici anni, come modella e indossatrice.

Nel frattempo ha studiato recitazione, senza dimenticare una delle sue grandi passione, la danza e di terminare gli impegni scolastici, diplomandosi al Liceo Linguistico.

Elisa Visari, la carriera

Nonostante la giovane età, Elisa ha recitato in un discreto numero di pellicole. A lanciarla, Gabriele Muccino, che ci piace pensare in lei abbia rivisto una giovanissima Martina Stella, che iniziò la sua carriera con L’ultimo bacio.

Muccino ha scelto Elisa per le sue ultime opere: A Casa tutti Bene, Gli anni più belli e nel film in lavorazione L’isola che non c’è. La Visari ha recitato in tv anche in Don Matteo 11.

Prima di Andrea

Se della storia Damante/De Lellis, si sa tutto o quasi, meno si sa della relazione che Elisa ha avuto col golden boy del calcio italiano Nicolò Zaniolo, che è stato recentemente al centro del gossip.

La sua storia, con conseguente smentita dell’attrice Madalina Ghenea e dell’annuncio della gravidanza da parte della sua ex Sara Scaperrotta e con tutte le polemiche che ne sono seguite.

In questa intrigata vicenda, la storia tra Elisa e Zaniolo è stata breve e si riferisce ai primi mesi del 2020, dopo il primo momento di crisi tra il calciatore e la Scaperrotta. La storia d’amore tra Elisa e Damante è invece veramente recente ed è pronta a far sognare i fan della coppia.