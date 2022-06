Giulia De Lellis smentisce la crisi con Carlo Beretta: la verità

Senza alcuna ombra di dubbio Giulia De Lellis è una delle influencer più amate e chiacchierate all’interno del mondo dei social. Di recente, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è finita al centro del gossip a causa della presunta crisi con Carlo Beretta. Alla luce di questo, lei stessa ha deciso di raccontare la verità. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Giulia De Lellis è tornata ad occupare il centro della cronaca rosa. Questa volta a renderla protagonista di un gossip sono stati alcuni rumors circa la sua vita sentimentale. Infatti, secondo alcune indiscrezioni che sul web si fanno sempre più insistenti, l’influencer e Carlo Beretta starebbero vivendo un periodo di crisi.

Alla luce di questo, nel corso delle ultime ore la stessa ex concorrente di Uomini e Donne ha deciso di rilasciare alcune dichiarazioni in merito alla questione. Giulia De Lellis ha smetito la presunta rottura con il suo fidanzato attraverso una serie di stories pubblicate sul suo profilo Instagram:

Stando alle sue parole, il motivo per cui l’influencer si mostra con poca frequenza insieme al suo fidanzato sui social è questo:

Non è tutto. Oltre a questo, l’influencer ha spiegato che di recente avrebbe avuto dei problemi con il funzionamento di Instagram:

Instagram ha dei problemi, mi ha stufato un po’. Che cavolo, metto le storie e me le leva o non me le carica, ci metto tre ore per caricarle. Oppure pubblico dei post e le mie amiche non li vedono. Stanno succedendo un sacco di cose strane.