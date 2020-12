Giulia De Lellis, un terribile risveglio: “Mi si è gonfiata tutta la parte sotto”

Giulia De Lellis, svegliandosi stamane, ha avuto decisamente una brutta sorpresa. Appena aperti gli occhi, l’influnecer si è resa conto che qualcosa non andava, e ha subito deciso di farsi visitare. Sono state diversi i consulti medici che Giulia ha richiesti, prima di arrivare a risolvere il problema. Ma quale è il disagio che l’influencer ha riscontrato? Giulia De Lellis, appena resasi conto della situazione, ha subito condiviso con i suoi followers la sua preoccupazione tramite instagram stories.

La De Lellis è da poco ritornata a casa sua a Milano, dopo un lungo soggiorno a Roma per le riprese del suo nuovo film, che sarà anche il suo debutto nelle sale cinematografiche. Il film è intitolato Genitori vs Influencer con la partecipazione di Fabio Volo, e Giulia interpreta sé stessa. Qualche giorno fa, però, ecco arrivare la brutta notizia. Giulia De Lelli ha spiegato di essersi svegliata con uno strano torpore alle labbra che, infatti, risultavano del tutto sformate e gonfie.

Ecco le parole dell’influencer: “Questa mattina mi sono svegliata così con paranoie, ansie, preoccupazioni. Non riesco neanche a ridere, faccio chiamate a medici in tutta Italia. Non si è capito bene cosa è successo, non è chiaro se si tratti di una allergia alimentare, anche se ho fatto tutti i test. Mi si è gonfiata tutta la parte sotto. Avevo inoltre la lingue gonfia e la gola chiusa”.

Giulia, poi, sembra aver trovato il rimedio giusto grazie al consiglio di uno dei medici a cui si era rivolta. Si è subito apprestata a rincuorare i suoi fan dicendo: “Ho preso una enorme quantità di cortisone e antistaminico per cui ho dormito fino a poco fa”.

Giulia sembra essere molto preoccupata e spossata, infatti aggiunge: “Mi sono addormentata con il ghiaccio sulle labbra. Ora la situazione sta migliorando anche se mi fa malissimo. Non ho messo il rossetto, faccio ancora fatica a ridere”.