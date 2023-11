Giulia e Pierpaolo sulla presunta rottura: “Dubbi e mancanze ce li teniamo per noi”

Dopo essere finiti al centro dell’attenzione mediatica per via di una clamorosa indiscrezione diffusa da Fabrizio Corona, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno deciso finalmente di rompere il silenzio sulla presunta separazione. Scopriamo insieme che cosa sta succedendo nella vita sentimentale della coppia più chiacchierata del web.

Qualche settimana fa, Fabrizio Corona aveva lanciato un’indiscrezione secondo cui Giulia e Pierpaolo Pretelli erano sul punto mettere un punto definitivo alla loro storia d’amore. Una notizia che, almeno fino ad ora, non aveva ricevuto ancora nessuna smentita o conferma e che, proprio per questo motivo, ha confuso i fan. Tuttavia, a distanza di qualche settimana dalla divulgazione del gossip sul portale di “Dillinger”, la coppia nata al Grande Fratello ha svelato la verità sulla loro situazione sentimentale.

In occasione di un’intervista rilasciata al settimanale “Chi”, Giulia e Pierpaolo hanno smentito categoricamente la presunta rottura spiegando l’origine delle voci false:

Le voci sono iniziate perché un nostro caro amico, in maniera bonaria, ha dato un’interpretazione personale di alcune confidenze che gli abbiamo fatto. Poi è chiaro che, se queste cose vengono riportate per sbaglio a chi di mestiere vive di news, diventano di tutti.

Successivamente, è intervenuto il modello il quale ha commentato i rumors e ha ammesso che, nonostante non ci sia stata nessuna separazione, la coppia ha attualmente alcuni dubbi:

Le voci dove nascono? Siamo complici, siamo il supporto l’uno dell’altra, ci motiviamo a vicenda, siamo amanti e ci vogliamo un bene infinito, ma saremmo ipocriti se non ammettessimo che, nel nostro rapporto, non ci siano mancanze, da una parte e dall’altra, che ci fanno avere dei dubbi. Quando ci sposeremo o lasceremo lo decideremo solo noi e potrebbe essere domani, fra un anno o mai.

Dunque, nessuna rottura tra Giulia e Pierpaolo ma solo un periodo di crisi. Certamente, dubbi e mancanze possono essere normali all’interno di una coppia ma affrontarli con la giusta comunicazione e maturità potrebbe rendere già forte il loro rapporto. Nel frattempo, l’influencer preferisce rimanere in silenzio su questo argomento:

Dubbi e mancanze che teniamo per noi. Stiamo analizzando in maniera razionale il nostro rapporto, i nostri sentimenti, il nostro modo di essere quando siamo insieme e quando siamo distanti. Stiamo riflettendo su ciò che ci fa stare bene e ciò che ci fa soffrire. Ci stiamo interrogando su quanto siamo condizionati dal pensiero che gli altri hanno di noi e quanto, a volte, non ci sentiamo liberi perché temiamo di essere giudicati. Non parlo di quelli che, per vivere, devono scrivere o parlare dei momenti difficili degli altri, ma delle persone che ci vogliono bene davvero.