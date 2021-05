Le parole della figlia del marò: "Ci provano in tanti, ma a me piacciono le donne"

Lei è Giulia Latorre, figlia di uno dei due marò, Massimiliano Latorre. La giovane, molto conosciuta soprattutto sui social, ha avuto il coraggio di fare alcune importante rivelazioni riguardo la propria sessualità. Infatti, nel 2016 la 26enne pubblicò un lungo post in cui è uscita allo scoperto. Ecco quali sono state le sue parole.

Molto attiva sui social, in particolar modo su Instagram dove può contare 17 mila followers, Giulia Latorre è figlia di Massimiliano Latorre, uno dei due marò insieme a Salvatore Girone. Di professione bagnina, Giulia ha dichiarato che sono molti quei maschietti che spesso cercano di sedurla.

Ma Giulia, con coraggio e schiettezza, riesce a respingere tutti coloro che tentano di avere un approccio con lei. Queste sono state le sue parole in una recente intervista:

Ci ho riso sopra. Spesso gli approcci sono divertenti. Quando rispondo che amo le donne qualcuno ci resta di sasso, ma pazienza.

Con un fisico da paura, Giulia Latorre sogna di entrare nelle Forze Armate. A riguardo, la 26enne ha dichiarato:

Ho fatto anche la mini-naja nella Marina, mi piacerebbe molto entrarvi, anche se quando penso ai lunghi periodi lontano da terra mi viene una leggera vertigine. Però in testa ho da sempre le Forze Armate: i Carabinieri, per esempio. Faccio concorsi, mi preparo, mi alleno.

Ma Giulia non si è preclusa nulla, tanto che ha fatto provini anche per alcuni programmi televisivi, come lei stessa ha dichiarato:

Ho anche fatto il provino per il Grande Fratello ma alla fine non sono stata presa. A Uomini e donne rinunciai anche per entrare in Marina.

Oltre a ciò, Giulia Latorre non ha potuto fare a meno di esporsi riguardo la vicenda in cui è stato coinvolto suo padre, Massimiliano Latorre insieme al collega Salvatore Girone. A riguardo, Giulia ha dichiarato: