Giulia Pauselli rompe il silenzio sulla gravidanza: ecco perché non l’abbiamo detto

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta diventeranno genitori! A darne notizia, a differenza di quanto atteso, è stata Maria De Filippi!

La ballerina professionista di Amici, infatti, aveva tenuto nascosta la cosa fin quando la conduttrice ha ospitato Marcello Sacchetta nel suo programma e annunciando la lieta notizia.

Giulia Pauselli ha deciso che continuerà a ballare finché potrà e a queste parole il compagno ha riposto con una gioia immensa: “sarà lo spettacolo più bello”.

Oggi, sui social, la ballerina ha pubblicato un post spiegando perché ha deciso di vivere questo momento con estrema intimità:

Io e Marci stiamo vivendo questo dono immenso in intimità godendoci ogni mia piccola trasformazione, condividendo tanta gioia a lavoro e in famiglia. Ci sono giorni in cui vorrei gridare al mondo quanto di più prezioso sta crescendo dentro dì me ma poi penso che per una volta nella vita non esiste cosa più intima, profonda e viscerale dì questa e che merita tempo, rispetto e protezione.