L’ingresso di Giulia Salemi nella casa del GF Vip ha sicuramente turbato gli equilibri tra i coinquilini. In particolare, a sembrare infastidita dalla presenza di Giulia è Elisabetta Gregoraci. Le due donne, durante la diretta di lunedì, sono state protagoniste di un furioso litigio. Elisabetta ha accusato la Salemi di essere una “scroccona”, e lei di rimando ha descritto la showgirl come snob.

La pietra dello scandalo è ancora la famosa vacanza in Sardegna con Flavio Briatore, a cui la Salemi ha preso parte. Per la Gregoraci, Giulia avrebbe più e più volte fatto in modo di ricevere o, come dice Eli, “scroccare” inviti per cene e vacanze da Flavio Briatore. Questa tesi, però, ha trovato diversi detrattori.

Parliamo di Vip presenti in quella vacanza in Sardegna, come Domenico Zambelli, che in merito scrive, nel tentativo di fare luce sui fatti: “Volevo fare una precisazione circa il Grande Fratello Vip dove ieri sera sono stato appunto nominato più volte da Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci. Volevo confermare quello che ha detto Giulia. Io due anni fa ero in Sardegna ospite a casa di Flavio Briatore e spesse volte formavamo un gruppo, andavamo al Billionaire a cena dove io avevo questo tavolo e invitavo molti amici, Andrea, Cristiano, Sveva e anche Giulia. Elisabetta e Flavio erano separati in quel periodo”.

Insomma, non ci sarebbe stato nulla di sconveniente in quella vacanza. A confermare questa versione dei fatti arriva anche la testimonianza di Raffaella Zardo. Anche lei presente in quella discussa vacanza in Sardegna organizzata, a quanto si evince, da Flavio Briatore stesso.

Ecco le parole della donna: “Io ero in Sardegna e posso confermarvi che Giulia ha detto la verità. Lei è stata semplicemente invitata e ospitata da Flavio come ha ospitato anche Domenico Zambelli ed altre amiche e amici per passare qualche giorno in Sardegna”. Insomma, nessuno scrocco né alcuna notizia che confermi e motivi l’antipatia di Elisabetta Gregoraci.