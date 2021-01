Mario Ermito non ci sta: “Ho due sorelle gay, se..” e diffida la Cipriani

Mario Ermito e Giacomo Urtis, cosa nascondo i due vip? Ospiti a Live – Non è la D’Urso, hanno raccontato alla conduttrice le loro verità. Per prima cosa, è vero che i due hanno una relazione?

A far chiarezza per primo è Mario Ermito, il ragazzo ha raccontato cosa lo lega al chirurgo dei vip e spiega com’è nato questo pettegolezzo sul suo rapporto con l’ex coinquilino.

Quel che è chiaro è che per lui non c’è niente se non una semplice amicizia. Il tutto nasce da un equivoco dato proprio dal lavoro del ragazzo:

Io e Giacomo all’interno del GF Vip abbiamo stretto una bella amicizia. Era il mio compagno di marachelle, una persona fantastica. Tutto questo gossip è nato dalla battuta che non ho un tetto sopra la testa. Ho convissuto 6 mesi con la mia ex, poi sono partito per la Spagna per girare un film e quando sono tornato stavo cercando casa e mi hanno chiamato al GF. Quando sono uscito ho detto che andavo a dormire da Giacomo come battuta. In realtà io ho dormito a casa del mio agente e non di Urtis.

L’attore ha poi rilasciato una confessione molto importante. In un certo senso ha deciso di aprirsi al pubblico svelando dei dettagli intimi della sua vita:

“In famiglia ho due sorelle omosessuali e vengo da una famiglia fantastica. Se fossi stato omosessuale o bisessuale lo avrei detto tranquillamente.”

Ha poi commentato le dichiarazioni di Francesca Cipriani che ha raccontato di aver sentito i due ex coinquilini consumare:

“Stamani mi sono svegliato con questa notizia falsa, è stata una sua dichiarazione presa da un’intervista in radio. Se ho diffidato Francesca Cipriani? Sì”.

Insomma, dove starà la verità? La Cipriani non è la prima che dichiara che Mario Ermito è bisessuale. Ma perché non dirlo? Questa storia non finirà qui.