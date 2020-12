Giulia Salemi crolla, ma trova consolazione nelle braccia di Pierpaolo Pretelli

Nella casa del Grande Fratello Vip non sono risparmiate le lacrime. Questa volta a crollare è l’influencer 27 enne Giulia Salemi. La ragazza, dopo l’uscita di Selvaggia Roma è decisamente a pezzi.

Le due, complice il fatto che erano entrate quasi insieme, hanno instaurato un bel rapporto e una bella complicità. Da quando la ragazza ha dovuto abbandonare la casa gli equilibri sono un po’ crollati.

Giulia Salemi ha però trovato conforto tra le braccia del caro amico Pierpaolo Pretelli. E ha esordito al ragazzo spiegando per prima cosa cosa ha fatto vacillare le sue certezze:

“Selvaggia l’avrei voluta con me, mi affeziono le persone, sono più affezionata io agli altri di quanto gli altri lo siano a me. Ma è così anche nella vita reale. Anche con Tommaso e Giacomo ad esempio, sono molto più presa io di loro che loro di me, sempre io che li cerco, io che faccio la battuta io che li assecondo, sono stanca. Ho voglia che siano anche gli altri a venir da me”

La ragazza sembra soffrire molto la mancanza di certi affetti primari. La donna è single da diverso tempo e forse, anche la mancanza di un compagno, a volte la fa vacillare.

Seppur molto forte, Giulia ha ammesso di aver solo la madre e il padre fuori dalla casa. Il loro è un rapporto che la fa soffrire particolarmente in quanto i due hanno alle spalle un burrascoso divorzio.

La donna, fuori dalla casa, ha raccontato di aver solo un amico di cui fidarsi. Si chiama Matteo Evando ed è un noto fashion design.

La mia persona è un surrogato del mio percepito che io ho dovuto dimostrare per farmi accettare da questo sistema, ma non so neanche io chi sono, c’è troppa confusione in me. So quali sono i miei principi, ma il mio attitude non so qual è.