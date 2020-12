Nel corso delle ultime ore, nella casa del Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli si è lasciato andare ad un importante confidenza con Cristiano Malgioglio. Il 25enne ha fatto una confessione shock su Elisabetta Gregoraci che ha lasciato tutti i telespettatori a bocca aperta. Scopriamo insieme cosa ha rivelato l’ex velino.

Stando alle dichiarazioni di Pierpaolo Pretelli, Elisabetta Gregoraci non avrebbe mai messo un freno alla loro liaison nata nella casa più spiata d’Italia. Solo in puntata, la celebre showgirl specificava che i due erano solo amici ma quando si trattava di stare soli, l’ex moglie di Flavio Briatore si lasciava andare.

Nella casa del Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli ha deciso di fare una bella chiacchierata con la new entry, Cristiano Malgioglio. Durante la conversazione, è stato portato alla luce l’argomento sul rapporto dell’ex velino di Striscia La Notizia con l’ex moglie di Flavio Briatore. In questi due mesi, tra Pretelli e la Gregoraci è nata un’amicizia molto speciale anche se per lui sembra essere qualcosa di più.

Cristiano Malgioglio ha deciso di esprimere una sua opinione in merito alla questione e senza peli sulla lingua ha commentato:

Quando ti ho visto da casa, ho pensato ‘Ma guarda come è rinco**ionito quello‘. Tu sei molto sensibile, sei l’uomo delle lacrime. Quando ti ho visto piangere come un vitellino nella sauna, mi hai fatto molta tenerezza e ho pensato ‘Ma come è scemo questo’ Ma lei ti ha fatto capire che era innamorata.

Alla luce di queste affermazioni, Pierpaolo Pretelli ha voluto replicare spiegando che Elisabetta Gregoraci negava nelle puntate ciò che lei provava. Durante il giorno, la showgirl si lasciava trasportare e corteggiare:

No, guarda, ti ringrazio ma sappi che da me non avrai mai nulla’. Questa cosa lei la diceva solo in puntata. Tra noi c’era trasporto, chimica, i nostri non erano gli abbracci che si danno agli amici. Questo mi mandava in confusione. Poi in puntata diceva: ‘Siamo solo amici’. Durante il giorno, io capivo altro

In seguito, il modello ha anche raccontato la prima lite che c’è stata tra di loro quando la showgirl era solita darsi dei colpetti sul petto per mandare un messaggio a qualcuno. Poi è arrivata la domanda di Malgioglio il quale gli ha chiesto se lui fosse innamorato di lei. Con queste parole Pretelli ha deciso di rispondere:

Innamorato no. Non mi è ancora totalmente indifferente. Innamorato no. Ci sono momenti in cui mi dava anche fastidio averla in casa, perché mi faceva male. Ma ad oggi non sono innamorato.

Cristiano Malgioglio ha concluso la conversazione rimanendo sempre sulla stessa posizione: