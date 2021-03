Giulia Salemi da una pessime notizie ai fans: “L’hanno ricoverata”

A L’Isola dei Famosi 2021 approda un’aspirante naufraga che tutti conosciamo bene: Fariba, mamma di Giulia Salemi. Una famiglia a tutto reality, insomma, visto che Giulia Salemi è appena uscita dalla sua seconda partecipazione al GF Vip. Fariba Tehrani insieme a Ubaldo stanno tentando il loro meglio per entrare a far parte del reality e al momento si trovano a Parasite Island.

Durante la prima puntata, però, tutti hanno notato l’assenza di Giulia nello studio del reality. Certo, la Salemi non rinuncia a sostenere sua madre in questa avventura, ma lo fa tramite social. Eppure, anche riguardo ai social c’è qualcosa che preoccupa tutti i fan più affezionati dell’influencer. Giulia, infatti, è sparita da Instagram per più di 48 ore, mettendo in allarme tutti i suoi followers.

Subito c’è stato un susseguirsi di ipotesi sul motivo del silenzio di Giulia, finché non è intervenuta lei stessa per fare chiarezza su quello che sta succedendo. Tra le sue stories, la Salemi ha voluto precisare: “Non sono tenuta a dirlo, visto che ho condiviso tanto in questi mesi di Casa, volevo semplicemente dire a chi interessa e chi mi vuole bene di stare tranquilli”. Ecco che subito dopo spiega il motivo della sua assenza: “Semplicemente purtroppo ho avuto un problema familiare e non sono stata attaccata ad Instagram”.

La fidanzata di Pretelli ha poi aggiunto dei dettagli, per dare un quadro completo della situazione: “Mia nonna a Piacenza è stata ricoverata in ospedale e quindi nelle ultime 48 ore sono stata concentrata a seguire le dinamiche familiari e non quelle da fandom su Instagram. Anche perché ricordiamoci sempre che un rapporto non si basa su un like o un commento, ma sui fatti”. Poi, la stoccata a chi avesse ancora dei dubbi sull’amore che condivide e porta avanti con Pierpaolo Pretelli: “tra me e Pierpaolo di fatti ce ne sono tanti. State tranquilli”. Per fortuna, però, i fan di Giulia non sono interessati solo al gossip.

A questa notizia, infatti, sono stati tantissimi i messaggi che la Salemi ha ricevuto dai followers, preoccupati delle condizioni di salute di sua nonna. L’influencer, allora, non ha potuto fare altro che rassicurarli, sempre tramite Instagram stories: “La nonna sta bene, insomma…adesso è a casa”. Poi la Salemi fa una promessa ai suoi seguaci più affezionati: “Vi aggiornerò nel caso. Sapete quanto io ho a cuore la mia nonna Giuly, anche perché è l’ultima nonna che mi è rimasta”. E, per finire, un appello ad essere più presenti nella vita reale che in quella virtuale: “Ricordiamoci sempre, ragazzi, che c’è la vita reale. Il gioco è finito e le tifoserie da stadio sono terminate e alla fine della giornata quello che conta davvero sono gli affetti, quelli veri. Per il resto sono serena”.