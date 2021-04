Ancora scintille e polemiche all’Isola dei Famosi. A lanciare benzina sul fuoco ci ha pensato questa volta Giulia Salemi, figlia di Fariba Tehrani, naufraga sull’Isola. La ragazza che ha partecipato al Grande Fratello Vip e che sta vivendo un periodo d’oro con Pierpaolo Pretelli e con la conduzione di “Salotto Salemi” su Mediaset Play, ha difeso la madre nel corso di un’intervista rilasciata al quotidiano Il Giornale. Parole fortissime, una vera cannonata, parole che in Rete sono diventate subito virali.

“Ho sofferto a vedere come è stata trattata male per partito preso, con un accanimento che è andato molto oltre la frontiera della dignità. La vedo provata, mi sembra che contro di lei si sia formato una sorta di branco che si è scatenato”– ha detto la Salemi.

Secondo lei si sarebbe superato “limite della decenza” nei confronti di Fariba. Una vera e propria dinamica contro sua madre. E anche i telespettatori l’hanno capito.

Contro sua madre si sono scagliati in particolare Valentina Persia e Gilles Rocca con parole pesantissime. I due evitano addirittura di salutarla. La Salemi ieri è stata anche ospite in studio nella tredicesima puntata dell’Isola. La ragazza è scoppiata in lacrime quando ha visto un video in cui la madre Fariba raccontava la sua storia difficile. Una storia carica di dolore, sofferenza e ostacoli.

“Io mi auguro di diventare come la mia mamma. Lei mi ha insegnato cosa vuol dire cadere e rialzarsi e non fermarsi mai, non permettere a nessuno di abbatterti nonostante le avversità. Mia madre ha un carattere particolare, ma nessuno si era mai chiesto come mai la vita l’avesse indurita così tanto, sono contenta che sia uscito questo lato. È una donna che ha sofferto tanto, ma non ha mai perso la speranza e la bontà d’animo. Mamma sono fiera di te” – ha detto alla conduttrice Ilary Blasi.